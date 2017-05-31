Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 30'un üzerinde Iraklının hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı saldırıyı en sert şekilde kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Oruçlarını açmak üzere olan masum çocukları ve emeklilik maaşı kuyruğundaki yaşlı Iraklıları hedef alan DEAŞ'ın düzenlediği bu vahşi saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bu saldırı, nasıl bir şeytanla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.