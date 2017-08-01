Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan etkilenen halk için 10,5 milyon dolar insani yardımda bulunma kararı aldı.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon tarafından yapılan açıklamada, 10,5 milyon dolarlık yardımla öncelikli olarak çatışmalardan etkilenenler için temiz su, barınak ve sağlıkla ilgili acil ihtiyaçların karşılanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kallon, "Bölgede devam eden kriz tarif edilemez bir biçimde bölge halkının özgürlüklerini ve hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Bu süreçte en fazla yükü siviller taşıyor." dedi.

Kallon, Nijerya'nın Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde yaşayan 6,9 milyon insan için insani yardım hedeflediklerini dile getirdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, Nijerya, Kamerun ve Çad sınırında bulunan ve Boko Haram örgütünün etkili olduğu Çad Gölü Havzası'nın bugün dünya genelinde en fazla açlık krizinin yaşandığı yerlerden biri olduğu aktarılarak, bölgede yaşayan 8,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.