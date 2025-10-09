Gazze’nin geleceği Paris’te görüşülecek

ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına ilişkin İsrail ile Hamas arasında Mısır’da yürütülen dolaylı görüşmelere paralel olarak düzenlenecek toplantıda, planın nasıl uygulanacağı ele alınacak ve ülkelerin sürece ilişkin ortak taahhütleri değerlendirilecek.

Delegelere gönderilen bir nota göre toplantıda; ABD’nin Gazze planına katkıda bulunacak ortak eylemler üzerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor. İki devletli çözüm, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması da konular arasında. Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Kanada ve ABD katılacak .

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Paris’teki toplantıda Türkiye’nin, Gazze’de yürütülen müzakerelere yönelik değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Fidan’ın toplantıda iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması; Gazze’nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye’nin görüşlerini dile getirmesi, Türkiye’nin Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı anlaşma olması hâlinde, Gazze barış anlaşmasını imzalamak üzere ülkesine davet etti. Mısır lideri, Mısır Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu daveti açıkladı. Sisi, Trump’a gönderdiği mesajda, “Bir anlaşmaya varılması hâlinde, imza törenine katılabilirseniz gerçekten harika olur” dedi.