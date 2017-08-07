Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En-Nusayrat Belediyesi tarafından düzenlenen törende konuşan Hamas liderlerinden Mahmud ez-Zehhar, "İsrail'e, Fukaha'yı ve diğer esirleri İsrail hapishanelerinden çıkaran, kalan esirleri de çıkaracaktır' diyoruz. Onların çıkacağını ve tutacakları ilk şeyin direniş silahı olacağını biliyoruz. Esirlerin hapisten çıkması ve ellerine silah alması gelip geçici bir durum değildir süreklilik arz eder." dedi.

Zehhar, Filistin'i kurtarmak isteyen herkese el uzattıklarını, İsrail'le işbirliği yapan ve Filistin'e ihanet eden herkesten uzak durduklarını belirtti.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.