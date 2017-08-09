Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "aranan bazı Filistinlileri gözaltına almak için Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlendiği" belirtildi.

Baskın sırasında çıkan arbedeye İsrail askerlerinin plastik ve gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı, çıkan olaylarda bir İsrail askerinin de yanlışlıkla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu askerin yanlışlıkla vurulması olayıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan mülteci kamplarına "aranan kişileri gözaltına almak ve silah aramak" gerekçesiyle sık sık baskın düzenliyor.