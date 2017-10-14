Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez başdanışmanlarından birini Çin'e Büyükelçi olarak atadı. A Haber'de yer alan habere göre; Çin, Türkiye'nin bu hamlesini sevindirici buluyor ve üstelik yeni projelerle en değer verdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi ekledi.
Çin, Erdoğan'ın hamlesinden memnun
14.10.2017 - 19:40 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortadoğu'da etnik krizden beslenen ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi silahlandıran ABD'nin savaş açtığı ülke Çin'in artık Türkiye ile daha yakın temas içinde olacağı belirtildi.
Etiketler : çin,türkiye,abd,
511301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511301.aspx
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