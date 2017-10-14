Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez başdanışmanlarından birini Çin'e Büyükelçi olarak atadı. A Haber'de yer alan habere göre; Çin, Türkiye'nin bu hamlesini sevindirici buluyor ve üstelik yeni projelerle en değer verdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi ekledi.