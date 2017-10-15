Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, İran’ın dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını ile sürdü ve “İran Devrim Muhafızları’na sert yaptırımlar uygulayacağız” derken, 2015’te İran’la P5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmayı onaylamayacağını duyurdu. Bu karara başta Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülke gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın iptal etme yetkisinin bulunmadığını söyledi. Trump’a açıklamalarının ardından hemen ilk destek veren ülke İsrail oldu. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen de dün yaptığı açıklamada Trump’ın açıkladığı “yeni İran stratejisini” desteklediği bildirildi.