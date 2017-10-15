Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Lüksemburg'da üniversite öğrencilerine hitap etti.

ORTALIK KARIŞIR

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Katalonya'da durumun kontrolden çıkmaması için uyarılarda bulunduğunu ifade eden Juncker, çıkacak olayların önüne geçilemeyeceğine dikkat çekti.

"AVRUPA BİRLİK İÇİN OLMALI"

Juncker, "Bir süredir İspanya Başbakanı’na Katalonya’nın bunalım sürecine girmemesi için belirli girişimlerde bulunması gerektiğini söylüyorum fakat neredeyse hiçbir şey yapılmadı" dedi.

KAOS BÜYÜYEBİLİR

Avrupa'yı birlik içinde görmeyi dilediğini belirten Juncker, Katalanların bağımsızlık istemesinin ellerini bağladığını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği'nin Katalanlara karşı sessiz kaldığı eleştirilerine de cevap veren Juncker, "Avrupa Birliği içerisinde daha çok kaos oluşturabilir" diye konuştu.