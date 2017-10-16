Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine konuşan Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti.

Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Bunun yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü.

Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin de Peşmerge tarafından durduruluğunu kaydetti.