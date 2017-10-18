Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye resmi ziyarette bulunan NATO müttefiki Yunanistan’ın Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde Yunan petrol kaynakları, Yunanistan merkezli askeri üslere yapılan yatırımlar, Yunanistan’ın ve Akdeniz’in en büyük limanı olan Pire Limanı ve Crede Souda Körfezi’ndeki ABD deniz üssünün kullanımı, F-16 askeri jetleri, Yunan filosunun yenilenmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca ABD’nin Güney Girit’te ikinci bir askeri üs inşa etme planları olduğu ve görüşmede bunun da ele alındığı iddia edildi.

Görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou ve Dijital Politika Bakanı Nikos Pappas da yer aldı.