Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye medyasındaki haberlere göre, katil Esad ordusunun önde gelen isimlerinden Tümgeneral İsam Zahreddin'in konvoyu, Deyr ez-Zor'da DEAŞ'ın yerleştirdiği mayına çarptı.

Saldırıda yaralanan 56 yaşındaki Zahreddin, hayatını kaybetti.

Özellikle Deyr ez Zor'da terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesiyle öne çıkan Zahreddin; Hama, Dera ve İdlib bölgelerinde yaşanan bazı katliamların sorumlusu olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Zahreddin'in daha önce de öldüğü iddia edilmiş, ancak haberler yalan çıkmıştı.