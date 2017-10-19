Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB'nin 28 üyesinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve başladı.

Zirve öncesi liderler gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye sığınmacılar konusunda olağanüstü işler yapıyor"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ele alınacak dış politika konuları arasında İran ile yapılan nükleer anlaşma ve Türkiye'yle ilişkilerin olduğunu anımsattı.

Türkiye konusunu kendisinin gündeme alınmasını istediğini belirten Merkel, "Türkiye'deki gelişmeleri, bizim demokrasi anlayışımıza göre olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece çok sayıda Alman'ın tutuklu olmasından dolayı değil, Türkiye'deki hukuk devletine ilişkin gelişmelerin tümünün benim görüşüme göre yanlış yöne doğru gitmesinden kaynaklanıyor. Bu konuda büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin Türkiye'ye katılım öncesi yaptığı mali yardımların kısıtlanması konusunda da çaba sarf edeceğini belirten Merkel, burada herkesin görüşünü dinleyeceklerini çünkü AB Konseyi'nin bu konuda ortak hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan da Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili "olağanüstü işler" yaptığını da dile getireceğini vurgulayan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmanın ışığında bazı taahhütlerde bulunduk. Verdiğimiz 3 milyarın yanı sıra gelecek yıllar için ek olarak 3 milyar daha vadetmiştik. Bu sözü yerine getirmeliyiz. Bu para zor şartlar altında yaşayan sığınmacılara yarayacaktır. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye sığınmacılar konusunda olağanüstü işler yapıyor."

"Korumacı ve dinamik Avrupa fikri ivme kazanmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB içindeki "birliğe" atıfta bulunarak, "Bugün ve yarın daha korumacı ve dinamik bir Avrupa fikrine ivme kazandırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Zirvenin AB'yi daha ileriye taşımak için bir fırsat olduğunu belirten Macron, "Savuma konusunda Avrupa fonu oluşturmak isteyen bir Avrupa Birliği olması lazım." dedi.

Macron, dijitalleşme konusunda AB liderleriyle bir takvim belirleyeceklerini ve gelecek haftalar ve aylarda bazı kararlar almayı hedeflediklerini söyleyerek, Fransa'nın AB'ye bağlı olduğunu bir kez daha ifade etmek istediğini belirtti.

"Brexit'teki somut ilerlemeleri ele alacağız"

İngiltere Başbakanı Theresa May de zirvenin sadece Brexit'e odaklanmayacağını, aynı zamanda gelecekte tüm Avrupa'yı ilgilendiren sorunların üstesinden gelmek için iş birliği alanlarına ağırlık verileceğini bildirdi.

İngiltere'nin Brexit sonrasında da sığınmacılar, savunma ve terörle mücadele gibi farklı konularda katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran May, Floransa konuşmasında AB ile İngiltere'nin gelecekteki ilişkisine yönelik önemli açıklamaları bulunduğunu hatırlatarak, tarafların iş birliğine odaklanması gerektiğini vurguladı.

"Brexit çerçevesinde elde edilen somut ilerlemeyi de ele alacağız." diyen May, özellikle vatandaşlık konusunda "acilen" ilerleme sağlamak istediklerini bildirdi.

"Türkiye-AB müzakereleri gündemde değil"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, zirvede, AB-Türkiye ilişkilerini değişik boyutlarıyla ele alacaklarını belirterek, "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri bugün liderlerin ele alacağı konular arasında bulunmuyor." diye konuştu.

Katalonya'nın gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise Mogherini, "Katalonya, kesinlikle AB'nin dış politika konularından biri değildir." değerlendirmesinde bulundu.