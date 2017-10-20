Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peşmerge Zap nehrinin bulunduğu Altınköprüyü tamamen boşalttı. IKBY’nin başşehri Erbil’e 50 km mesafede bulunan Altınköprü’de ağırlıklı olarak Kürt ve Türkmenler bulunuyor. Çatışmada ölen ya da yaralananlar konusunda bir açıklama gelmedi.

Peşmerge Irak ordusuna direnmeden çekilirken Altınköprü’de Irak güçlerine direniş gösterdi. Altınköprü idari olarak Kerkük’e bağlı bulunuyor. Pazar gününden itibaren Irak güçleri Kerkük, Ninova ve Diyalayı IKBY’nin elinden almıştı.