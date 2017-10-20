Peşmerge Zap nehrinin bulunduğu Altınköprüyü tamamen boşalttı. IKBY’nin başşehri Erbil’e 50 km mesafede bulunan Altınköprü’de ağırlıklı olarak Kürt ve Türkmenler bulunuyor. Çatışmada ölen ya da yaralananlar konusunda bir açıklama gelmedi.
Peşmerge Irak ordusuna direnmeden çekilirken Altınköprü’de Irak güçlerine direniş gösterdi. Altınköprü idari olarak Kerkük’e bağlı bulunuyor. Pazar gününden itibaren Irak güçleri Kerkük, Ninova ve Diyalayı IKBY’nin elinden almıştı.
Irak Ordusu Altın Köprü'yü aldı
20.10.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuvvetleri bugün üç saatlik bir çatışmadan sonra IKBY’nin elinde bulunan tartışmalı son bölge olan Altınköprü'nün kontrolünü tamamen ele geçirdi. Şehre giren Irak kuvvetleri, hükümet binalarına Irak Merkezi Hükümeti bayrağını astı.
Peşmerge Zap nehrinin bulunduğu Altınköprüyü tamamen boşalttı. IKBY’nin başşehri Erbil’e 50 km mesafede bulunan Altınköprü’de ağırlıklı olarak Kürt ve Türkmenler bulunuyor. Çatışmada ölen ya da yaralananlar konusunda bir açıklama gelmedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak Ordusu Altın Köprü,
512877 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512877.aspx
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