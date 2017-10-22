Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletinin başkenti George Town’da bir şantiye alanında, dün meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Ölenlerin yabancı işçiler olduğu belirtilirken, diğer 10 işçinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. Ölenlerden 3 işçinin Bangladeş uyluklu diğer işçinin ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak altında kalan işçilerin Endonezya, Bangladeş, Arakan ve Pakistan uyluklu olduğu ifade edildi.

Öte yandan, 49 katlı bina inşası sırasında meydana gelen toprak kaymasının nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerine kadar devam ettiğini açıkladı.