Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, Texas eyaletinde Texas A&M Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı College Station’daki konserin öncesinde birlikte sahneye çıktı. Demokrat başkanlar Obama, Clinton, Carter ve Cumhuriyetçi George H.W. ve George W. Bush politikayı bir kenara bırakarak Texas, Florida, Porto Riko ve ABD’nin Virgin Adaları’nda etkili olan kasırgadan zarar görenler için 7 Eylül’de başlattıkları yardım kampanyası kapsamında düzenlenen gecede bir araya geldi. Teksas’ta düzenlenen yardım gecesine parkinson hastası olan 93 yaşındaki George H.W. Bush, sahneye tekerlekli arabasıyla geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 eski ABD başkanının Teksas’ta düzenlenen yardım konserine katılmalarına ilişkin, "Amerika’nın en iyi devlet görevlileri" olarak nitelendirdiği bir video yayınladı. Trump, son aylarda Texas, Louisiana, Florida, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nı vuran bir dizi yıkıcı kasırganın ardından Amerikan halkının Teksas’ta bir araya geldiğini belirterek, çok duygulandığını dile getirdi. Başkan Trump, Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama’ya yardım gecesine öncülük ve yardım ettikleri için teşekkür etti. Trump, “Başkanlar, Amerika’nın en iyi devlet adamları, bu muhteşem çabanız, gerçekten değerlerimiz ve birbirimize olan bağlılığı olan bir ulus olduğumuzu gösteriyor" dedi.

ÜNLÜ MÜZİSYENLER DE SAHNE ALDI

Teksas eyaletinde düzenlenen yardım konserinde, Country müzik grubu Alabama, Rock&Roll Famer ’Soul Man’ Sam Moore, Yolanda Adams ve Teksaslı müzisyenler Lyle Lovett ve Robert Earl Keen sahne aldı.Beş eski ABD başkanının desteklediği yardım kampanyasında 7 Eylül’den bu yana 31 milyon dolar toplanıldığı açıklandı.