Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD 11 Eylül 2001 tarihinden bu yana aktif olarak 16 yıldır savaşların içerisinde. 172 ayrı bölgede 240 bin 'den fazla personel ile savaş alanında bulunan ABD'nin bu süreçteki masrafı da trilyon doları çoktan buldu. Bu durum ABD basını tarafından eleştirel bir dille sorgulanıyor.



(ABD'nin asker bulundurduğu bölgeler ve rakamları)

3 ÜLKE HARİÇ 172 YERDE ASKERİ VARLIK

ABD'nin Irak, Afganistan,, Japonya başta olmak üzere asker lerinin bulunduğu yerler yukarıdaki haritada kırmızı ve açık tonları ile gösterilirken, askeri bulunmayan yerler de beyaz renkte gösterilmiş.

Harita üzerinde ABD'nin sadece nükleer kriz yaşadığı İran, Arakan ulmünün yaşandığı Myanmar ve Haçlı terörünün en yoğun yaşandığı Afrika ülkesi olan Güney Sudan'da askeri varlığı bulunmadığı görülüyor.

Askeri üsler, karakollar ve NATO birlikleri ile birlikte çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren ABD toplamda 172 ülkede askeri varlığını sürdürüyor.





ABD'NİN YAYILMACI POLİTİKASI

Birleşik Devletlerin ünlü medya organlarından New York Times ABD'nin savaşçı ve yayılmacı politikasını internet sitesinde yayımlanan bir makalede sorguladı.

Yazıda, ABD askerlerinin Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen haricinde Ürdün, Tayland, Nijer ve Somali gibi savaş ortamının tüm sıcaklığıyla yaşandığı bölgelerde konuşlanmasını eleştirirken, Şimdi de Kuzey Kore ile girilen ev bu bağlamda Japonya ve Güney Kore'de NATO müttefiki olarak konuşlandırılan askerler gündeme geldi.





SONU GELMEYEN ABD SAVAŞLARI

11 Eylül tarihinden sonra başlatılan operasyonlar ile El Kaide'yi hedef alan ABD Afganistan, Irak üzerine operasyonlar gerçekleştirmiş, Obama dönemine kadar da çekilme konusu neredeyse hiç gündeme gelmemişti.

Obama'nın bölgeden çekileceğini açıklamasıyla savaşın biteceği sanılsa da Trump'ın başa gelmesi ve İran, DAEŞ, nükleer tehditler ile bu bölgelerdeki etkinliğin artırılacağının açıklanması savaşın bir süre daha devam edeceğini gösterdi.





BÖLGEDEKİ ETKİNLİK ARTIRILMAK İSTENİYOR

ABD yönetimi kendine açtığı yeni savaş cephelerindeki askeri etkinliğini artırmak istiyor. Daha önce Irak savaşında gerçekleştirilen asker nüfusunda artışa gitme uygulaması, yeni dönemde de uygulamaya sokulacak. 30 Ekim tarihinde hükümette asker miktarında artış için görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bu konu ABD'de çok gündeme getirilmese de daha önce bu durumu yaşayanlar rahatsızlığını dile getiriyor. Irak savaşında aile fertlerini kaybeden bir kadın, "Bu durum oldukça rahatsız edici. ABD'nin kendini koruması gerekli, ancak tüm halkın da savaşa sokulması korkutucu bir durum." diyerek endişelerini dile getirdi.





SAVAŞ BÖLGELERİNDEN ÇARPICI RAKAMLAR

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Afganistan'a gidişinden sonra yaşanan patlama ve saldırı olayları ilginç bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı.

Bu yıl içerisinde ABD'ye bağlı asker ve askeri personellerden 11'inin Afganistan'da hayatını kaybettiği açıklanırken, 14 kişinin de Irak'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak ilginç olan şu ki sadece 2016 yılında yaşanan olaylarda 6,785 kişinin hayatını kaybettiği, yılın ilk yarısında ise 2,531 kişinin öldüğü açıklandı. Bu rakamlar ABD hükümeti bölgede yaşanan askeri zayiatın gerçekten açıklanıp açıklanmadığını, halktan ve basından saklandığı iddialarını gündeme getirdi.

NYT, bu iddiaları "Bu çarpıcı gerçekler ABD'nin sonsuz savaş politikasını düşündürmeye yetiyor." diye yorumladı.

SAVAŞ VE ANGAJE TEK ÇÖZÜM DEĞİL

Yazının son bölümünde Trump yönetimindeki ABD hükümeti savaşçı politikası nedeniyle eleştiriliyor. angaje olmanın ve savaşmanın, hakimiyet sağlamak adına etkili çözüm olmadığını belirten NYT, bunun siyaset ve sağlam bir politika ile de çözüme ulaştırılabileceği belirtildi.

Zira bunun ekonomik olarak da getirisi fazla. ABD yönetimi 2017/18 yılları için Trump'ın talep ettiği 700 milyar dolarlık bir askeri modernizasyon ve savunma harcaması için onay verildi. Bu rakam ABD için bile büyük bir miktar.

"SONSUZA KADAR DEVAM ETMEMELİ"

NYT'de yayınlanan yazının son bölümnde ise ABD yönetiminin bu tavrından artık vazgeçmesi gerektiğine ikkat çekildi. Gerçeklerin açıklanması gerektiğini belirten gazete, "Bu savaşların devam edip etmeyeceği belli değil. Ancak daha kaç tane askeri maceraya atılacağımızı bilmemiz gerekiyor." dedi