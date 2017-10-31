Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta'da insani duruma dikkati çekerek, "çatışmasızlık bölgelerinden" biri sayılan Doğu Guta'da hala bombardımanın devam ettiğini bildirdi.
"Korkumuz çatışmasızlık bölgesinin açlık bölgesine dönüşmesi" diyen Rycroft, Suriye rejimi ve müttefiklerinden kuşatmayı kaldırmalarını ve insani yardım girişlerine izin vermelerini istedi.
Cenevre'deki barış görüşmelerinde gerçek bir siyasi sürecin bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Rycroft, Cenevre görüşmelerine BMGK daimi üyesi ülkelerin ve diğerlerinin de dahil olduğu "yeniden canlandırılmış siyasi bir grubun eşlik etmesi" gerektiğini kaydetti.
İngiltere'den Doğu Guta çağrısı
31.10.2017 - 01:25 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın açlık bölgesine dönüşmesinden endişe duyduklarını belirterek, rejim ve müttefiklerine kuşatmayı kaldırmaları ve insani yardım girişlerine izin vermeleri çağrısı yaptı.
Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta'da insani duruma dikkati çekerek, "çatışmasızlık bölgelerinden" biri sayılan Doğu Guta'da hala bombardımanın devam ettiğini bildirdi.
Etiketler : ingiltere,doğu guta,çağrı,
515665 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515665.aspx
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