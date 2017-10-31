Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta'da insani duruma dikkati çekerek, "çatışmasızlık bölgelerinden" biri sayılan Doğu Guta'da hala bombardımanın devam ettiğini bildirdi.

"Korkumuz çatışmasızlık bölgesinin açlık bölgesine dönüşmesi" diyen Rycroft, Suriye rejimi ve müttefiklerinden kuşatmayı kaldırmalarını ve insani yardım girişlerine izin vermelerini istedi.

Cenevre'deki barış görüşmelerinde gerçek bir siyasi sürecin bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Rycroft, Cenevre görüşmelerine BMGK daimi üyesi ülkelerin ve diğerlerinin de dahil olduğu "yeniden canlandırılmış siyasi bir grubun eşlik etmesi" gerektiğini kaydetti.