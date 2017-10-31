Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine konuşan Iraklı milletvekilleri terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye için değil kendileri için de tehdit olduğunu belirterek mevcudiyeti ile anayasayı ihlal eden bu örgütün ülke topraklarından çıkarılması için Türkiye ile koordineli şekilde çalışılması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye ile birlikte ciddi adımlar atılmalı"

Irak meclisindeki 328 sandalyeden 180'ine sahip olan "Şii Ulusal İttifak Koalisyonu" milletvekili Haydar el-Fuadi, "Irak topraklarına illegal yollarla giren ve türlü fitnelere neden olan PKK'yı ülkeden çıkarmak için Türkiye ile koordineli şekilde çalışılmalı." dedi.

Bağdat yönetiminin, ülkenin her tarafında kontrolü sağlayarak terör örgütlerinin ülke güvenliği ile oynamalarına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan en Fuadi, "Bu terör örgütü, Irak'ı iç savaşa sürükleyecek şüpheli eylemlere kalkıştı. Bu nedenle Türkiye ile birlikte ciddi adımlar atılmalıdır." diye konuştu.

"İran Halkın Mücahitleri Örgütü'nün ülkeden çıkarılmasına benzer bir süreç işletilmeli"

Öte yandan mecliste 10 sandalye ile temsil edilen "Ulusal Hikmet Akımı" milletvekili Hasan Halati ise PKK'yı ülke topraklarından çıkarmak için hükümetin "İran Halkın Mücahitleri Örgütü"ne karşı izlediği tavra benzer bir süreç işletmesi gerektiğini ifade etti.

Halati, "Komşu ülkeler aleyhine eylemler içinde olan terör örgütlerinin Irak'ta barınmasını kabul etmeyiz. PKK, Kerkük'te yaşanan son olaylarda da federal güçlere karşı taşıdığı silahlarla olumsuz bir rol üstlenmiştir." dedi.

Irak 2016 yılında yaptığı açıklamayla "Tahran rejimine muhalif İran Halkın Mücahitleri Örgütü'nün ülkedeki varlığına son verildiğini" duyurmuştu. Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Irak hükümeti, İran Halkın Mücahitleri Örgütünün ülke topraklarındaki varlığına tamamen son vererek, Baas rejiminin kalıntısı bu sayfayı da kapatmış oldu." ifadesine yer verilmiş ve örgüte ait 280 kişiden oluşan son grubun Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği halinde Bağdat'taki el-Hürriyye (Özgürlük) kampından çıkarılarak Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndan Arnavutluk'a gönderildiği aktarılmıştı.

"PKK, hem Türkiye hem de Irak'ın güvenliğini tehdit ediyor"

Mecliste 35 sandalyesi bulunan El-Ahrar Grubu milletvekili Abdulaziz ez-Zalemi de "PKK, sınır boyunca hem Türkiye hem de Irak'ın güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Irak'ın güvenlik ve istikrarını tehdit eden her oluşuma karşı kanunların devreye girdiğini kaydeden Zalemi, "Hükümet, Irak ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bu örgüte karşı bir duruş sergilemeli. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak topraklarında barındığı sırada iki ülke arasında oluşturulan güvenlik koordinasyonunun aynısının şuan da PKK'ya karşı oluşturulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Irak'taki PKK varlığı anayasaya aykırı"

Meclisteki 45 sandalyesi ile Sünnileri temsil eden en büyük blok olan "Iraklı Güçler Koalisyonu" milletvekili Abdurrahman el-Luveyzi de terör örgütü PKK'nın Irak'ta varlık göstermesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Irak anayasasının "Arap ve komşu ülkelerle ilişkileri etkileyen örgütlerin ülkede barınmasına müsaade etmediğini" hatırlatan Luveyzi, "Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler ile sorun yaşanmasına neden olan PKK'nın Irak'tan çıkarılması gerekiyor. Bölge ülkelerinin güvenliğini etkileyemeye çalışan her türlü örgütün yok edilmesi için komşu ülkelerle ortak koordinasyon oluşturulmalı." ifadesini kullandı.