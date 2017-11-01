ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya'da Tadine adasına 104 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.
Kaledonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
01.11.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Pasifik Okyanusu,Kaledonya,deprem,
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