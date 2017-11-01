Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya'da Tadine adasına 104 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.