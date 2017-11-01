Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musul Valisi Nevfel el-Akub'un "yolsuzluk ve kamu malına zarar verdiği" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.Musul Vilayet Meclisi üyesi Hasan es-Sabavi, yaptığı açıklamada, "Musul Vilayet Meclisi, valinin gıyabında görevden alınmasına karar verdi." dedi.Sabavi, vali hakkındaki kararın "yolsuzluk ve kamu mallarına zarar verdiği" için oy çokluğuyla alındığını belirtti.