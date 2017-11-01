Musul Valisi Nevfel el-Akub'un "yolsuzluk ve kamu malına zarar verdiği" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.Musul Vilayet Meclisi üyesi Hasan es-Sabavi, yaptığı açıklamada, "Musul Vilayet Meclisi, valinin gıyabında görevden alınmasına karar verdi." dedi.Sabavi, vali hakkındaki kararın "yolsuzluk ve kamu mallarına zarar verdiği" için oy çokluğuyla alındığını belirtti.
Musul Valisi görevden alındı
01.11.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Musul Valisi Nevfel el-Akub'un "yolsuzluk ve kamu malına zarar verdiği" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.
Etiketler : Musul Valisi Nevfel el-Akub,dünya haberleri,
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