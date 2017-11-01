Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir grup sığınmacı, parlamento binası karşısında çadır kurarak açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Avrupa ülkelerine sığınan ailelerine kavuşma taleplerini dile getiren yüzlerce sığınmacı, Yunan parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı’nda gösteri düzenledi.

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan ve aralarında çok sayıda çocuk bulunan sığınmacılar, uzun süren bürokratik işlemlerden yakındı.

Meydanda çadırlar kuran sığınmacılar “Sınırlar aileleri yok ediyor”, “Almanya’ya gitmek istiyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Sığınmacılardan bir bölümü aile birleştirme işlemleri tamamlanana kadar, protesto amacıyla açlık grevi yapacaklarını söyledi. Grup adına konuşan bir sığınmacı, yarın Sintagma Meydanı'nda bu konuda basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Yunanistan’da yaklaşık 60 bin sığınmacı bulunuyor. Sınırların kapatılmasının ardından Yunanistan’da sıkışıp kalan sığınmacılardan bir kısmı, yavaş işleyen yeniden birleştirme programı nedeniyle ailelerine kavuşamıyor.