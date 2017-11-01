Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya Özerk Yönetim Hükûmeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükûmet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulu'nun 5 üyesini 2-3 Kasım tarihlerinde ifade vermek üzere çağırdı.

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükûmet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

İspanyol basınının mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Puigdemont'un pazartesi günü gittiği Brüksel'de kalmaya devam etmesi halinde tutuklamanın Belçika makamlarınca gerçekleştirilebileceği yazıldı.

Puigdemont ve diğer hükûmet üyelerinin siyasi sığınma talep edebilecekleri, tutuklanmalarına veya serbest kalmalarına Belçikalı hakimin karar vereceği kaydedildi. Belçika mahkemesinin ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'ya iadesini reddetmesi halinde yeni karar mekanizmasının Belçika Bakanlar Kurulu olacağı, buradan çıkacak olası ret kararında ise son itirazın Belçika Temyiz Mahkemesine yapılacağı bildirildi.

Belçika yasalarına göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çiğnendiği gerekçesiyle Puigdemont ve diğer Katalan hükûmeti üyelerinin İspanya'ya iadesinin reddedilebileceği de öne sürüldü.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin avukatı olarak açıklanan ve geçmiş dönemlerde DHKP-C'li Fehriye Erdal ve ETA'lı bazı teröristlerin de avukatlığını yapan Paul Bekaert, "siyasi sığınma başvurusunda bulunmama kararı aldıklarını ancak İspanyol mahkemelerinin iade talebine karşı mücadele kararı verdiklerini" ifade etti.

Mevcut yasalara göre, Belçika makamlarının ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'ya iadesini kabul etmesi halinde bunun, kararın alınmasını takiben 10 gün içerisinde uygulanacağı, aksi taktirde ise itirazların ve buna verilecek cevapların 60 günlük süreçte olacağı belirtildi.

Bu arada, Puigdemont ve diğer Katalan hükûmeti üyelerinin haklarındaki suçlamalardan tutuksuz yargılanmaları için Ulusal Mahkemeye 6 milyon 207 bin 450 avro kefalet ödemeleri gerekiyor. Bu paranın ödenmemesi halinde İspanyol mahkemesinin tüm sanıkların mal varlıklarına el konulması kararı çıkarabileceği kaydedildi.

Öte yandan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ile eski Katalan hükûmeti bakanlarından Toni Comin, Meritxell Borras, Clara Ponsati, Lluis Puig ve Meritxell Serret Brüksel'de kalmaya devam ederken, diğer eski Katalan bakanlardan Joaquim Forn, Dolors Bassa ve İgnasis Farreres dün akşam Barselona'ya döndü. Üç eski Katalan Bakanı Barselona havaalanı içinde protesto eden bir grup, "Hainler", "Puigdemont nerede?" "Yaşasın İspanya" diye bağırdı.

Eski Katalan Başkanı Puigdemont, Brüksel'e Avrupa Birliği'nin başkenti olduğu için gittiğini, Barselona'ya geri dönmesi için "adil yargılanma garantisi istediklerini" söylemişti. Katalonya krizini Avrupa Birliği'ne taşımaya çalışan Puigdemont şu ana kadar hiçbir destek bulamadı.

Puigdemont ve diğer eski Katalan hükûmeti üyelerinden farklı olarak, fiilen görevlerinin başında bulunan Katalonya Parlamentosu Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkındaki soruşturma Yüksek Mahkeme tarafından yürütülecek. Forcadell ve diğer 5 kişinin 2-3 Kasım tarihlerinde Yüksek Mahkemeye giderek ifade vermeleri öngörülse de Puigdemont ile Brüksel'de bulunan diğer 5 eski Katalan Bakanın Ulusal Mahkemeye gelmeleri beklenmiyor. Barselona'daki diğer 8 eski Katalan Bakanın ifade verip vermeyecekleriyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.