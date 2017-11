Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York şehrinde önceki gün meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısının yankıları sürüyor. Korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inin, mezuniyetlerinin 30’uncu yılını kutlamak üzere Arjantin’den New York’a giden yakın arkadaşlar olduğu ortaya çıktı. ABD’de yaşayan okul arkadaşlarıyla buluşmak üzere saldırıdan birkaç gün önce New York’a giden 9 Arjantinli, New York’ta bisiklet kiralayarak West Side bölgesinde Hudson Nehri kıyısında turlamaya başladı. Yerel saatle 03.00 sularında Özbek asıllı Sayfullo Saipov (29) adlı saldırgan, kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Önüne çıkanları ezen saldırgan, daha sonra silahla araçtan indikten sonra elindeki iki silahla etrafa ateş açmaya başladı. Cadılar Bayramı için yapılacak yürüyüş için güvenlik tedbiri alan polisler saldırgana müdahale etti. Karnından vurularak etkisiz hâle getirilen Saipov’un elindeki iki silahın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı. Saipov’un ezdiği 8 kişiden 5 kişinin adlarının Arjantinli Ariel Erlij, Hernan Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco ve Hernan Ferruchi olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden 6’ıncı kişinin ise Belçikalı turist Anne-Laure Decadt (31) olduğu öğrenildi. 7 yıl önce ABD’ye gelerek Ohio’da ticari kamyon şoförü olarak çalıştığı açıklanan saldırganın boş kalan vakitlerinde Uber şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

VALİ: YALNIZ KURT

New York Valisi Andrew Cuomo, saldırının şifresini “Yalnız Kurt” olarak açıkladı. Bu saldırının daha geniş bir komplonun bir parçası olduğuna dair bir delil olmadığını söyleyen Cuomo, “Bu yeni terör taktiği, yalnız kurt saldırısıdır. Daha büyük bir saldırı planına dair elimizde delil yok” diye konuştu. New York Times gazetesi ise iki yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırganın kamyonetinin yakınlarında DEAŞ’a bağlılığını gösteren metinlerin olduğunu yazdı.