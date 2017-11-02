Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Bremen kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda bir kişi ağır yaralandı, saldırgan kaçtı. Polis, şehirde yaşayanlar için herhangi bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Saldırının bireysel bir eylem olduğu sanılıyor. Bremen polisi, kaçan saldırganı arıyor.