Almanya'nın Bremen kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda bir kişi ağır yaralandı, saldırgan kaçtı. Polis, şehirde yaşayanlar için herhangi bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Saldırının bireysel bir eylem olduğu sanılıyor. Bremen polisi, kaçan saldırganı arıyor.
Almanya'da silahlı saldırı!
02.11.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bremen'de süpermarkette bir saldırgan ateş açtı. Olayda bir kişi ağır yaralanırken şüpheli kaçtı.
Etiketler : almanya,silahlı saldırı,haberler,son dakika,
516396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516396.aspx
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