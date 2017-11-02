Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan Deniz Kuvvetleri'nden (YEN) edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Saronik Körfezi'ndeki "HS Kanaris" adlı fırkateynin Atalanti Adacığı civarında karaya oturduğu duyuruldu. Fırkateynin, Salamis Deniz Üssü'ne dönerken karaya oturduğu ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Kurtarılan fırkateynin üsse dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Türk Deniz Kuvvetlerinden Komutanlığından açıklama

Türk Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da planlı faaliyet sonrası üsse dönerken geminin karaya oturduğunun öğrenildiği ifade edildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Yunan Deniz Kuvvetleri gemide herhangi bir yakıt yada su sızıntısı meydana gelmediğini, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve dalgıçların yapacağı kaza rapor çalışmalarının ardından ilerleyen saatlerde HS Kanaris'in Salamina Deniz Üssü’ne çekileceğini duyurmuştur."