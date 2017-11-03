Puebla eyaleti savcıları, çete lideri Jesus Martin'in hastanede silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Savcılar, saldırı sırasında Martin'in yanı sıra biri kadın 3 kişinin daha öldürüldüğünü kaydetti. Martin'in kendi çete üyeleri tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran savcılar, hastanedeki doktorların olası suç ortaklığı nedeniyle soruşturulduğunu bildirdi. Yetkililer, Martin'in görünüşünün yanı sıra parmak izlerini de değiştirmeye çalıştığını ifade etti. Hafta başında Puebla eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çeteler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Meksika'da 1997'de de uyuşturucu karteli lideri Amado Carrillo Fuentes, yüzünü değiştirmek için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında olmuştu.
Meksika'da çete liderine hastanede infaz
03.11.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika'da akaryakıt çetesi lideri, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede öldürüldü.
Etiketler : hastane,çete lideri,haberler,
516615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516615.aspx
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