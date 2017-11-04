Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

400’e yakın deniz kaplumbağası, Pasifik Okyanusu’nun El Salvador’a yakın kısmında hareketsiz halde görüldü. Orta Amerika ülkesinin yetkilileri, kıyıdan 7 deniz mili uzaklıkta bulunan kaplumbağaları neyin öldürdüğünü araştırıyor. El Salvador Çevre Bakanlığı, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. 2006, 2010 ve 2013’te de aynı bölgede yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu. O dönemlerde, deniz kaplumbağalarının nörotoksin içeren algleri yemeleri yüzünden öldükleri ifade edilmişti. Bu algler, zaman zaman denizin renginin kırmızıya ya da kahverengiye dönmesine neden oluyor.

(Milliyet)