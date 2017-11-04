400’e yakın deniz kaplumbağası, Pasifik Okyanusu’nun El Salvador’a yakın kısmında hareketsiz halde görüldü. Orta Amerika ülkesinin yetkilileri, kıyıdan 7 deniz mili uzaklıkta bulunan kaplumbağaları neyin öldürdüğünü araştırıyor. El Salvador Çevre Bakanlığı, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. 2006, 2010 ve 2013’te de aynı bölgede yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu. O dönemlerde, deniz kaplumbağalarının nörotoksin içeren algleri yemeleri yüzünden öldükleri ifade edilmişti. Bu algler, zaman zaman denizin renginin kırmızıya ya da kahverengiye dönmesine neden oluyor.
(Milliyet)
Yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulundu
04.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüzlerce deniz kaplumbağası, El Salvador açıklarında ölü bulundu. Ölümlerine, nörotoksin içeren alglerin sebep olduğu tahmin ediliyor.
400’e yakın deniz kaplumbağası, Pasifik Okyanusu’nun El Salvador’a yakın kısmında hareketsiz halde görüldü. Orta Amerika ülkesinin yetkilileri, kıyıdan 7 deniz mili uzaklıkta bulunan kaplumbağaları neyin öldürdüğünü araştırıyor. El Salvador Çevre Bakanlığı, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. 2006, 2010 ve 2013’te de aynı bölgede yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulunmuştu. O dönemlerde, deniz kaplumbağalarının nörotoksin içeren algleri yemeleri yüzünden öldükleri ifade edilmişti. Bu algler, zaman zaman denizin renginin kırmızıya ya da kahverengiye dönmesine neden oluyor.
Etiketler : El Salvador,deniz kaplumbağası,
516869 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516869.aspx
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