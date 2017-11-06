Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bavyera Radyosu'nun verdiği habere göre bugün sabah saatlerinde gençlik dairesine gelen bir kişi, görevlilerle çocuğunun velayeti üzerine tartıştı. Kendisinden velayetin alınmasına tepki gösteren saldırgan kişi, bir çalışanı rehin aldı. Diğer çalışanların polise haber vermesi üzerine gençlik dairesine gelen polis, binaya girişi yasakladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganla kontak kurmaya çalışıyor. Öte yandan olası bir operasyon için özel eğitimli polis birlikleri de yola çıktı. Rehin alınan çalışan ve rehineci hakkında henüz yeterli bilgi bulunmazken, polis elinde bıçak bulunan saldırganın silahlı olabileceğini de düşünüyor.