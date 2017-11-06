Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının haberine göre, Akasaka Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştiren Trump ve Abe, ABD ile Japonya arasındaki ticaret ve ikili konular ile Kuzey Kore meselesini ele aldı.

Abe ile öğlen çalışma yemeğinde bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduklarını dile getirerek, "Bilhassa ikili ticaretteki açığı azaltarak adil ve eşit ticari ilişkiler geliştirerek muazzam ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Trump, görüşme sonrası Abe ile düzenledikleri ortak basın toplantısında da Kuzey Kore yönetimini "uygar dünya için tehdit" olarak nitelendirdi.

Pyongyang yönetiminin ABD'yi ya da müttefiklerini tehdit etmesini "sineye çekmeyeceklerini" söyleyen Trump, "Bazıları söylemlerimin çok sert olduğunu söylüyor ama bakın son 25 yıldır yapılan hafif söylemlerle neler oldu." dedi.

Abe de "derinlemesine bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı görüşmelerin devamını beklediğini ifade etti.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün 26 kişi hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya da değinen Abe, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu zor zamanda, en samimi dayanışmamızın ABD halkıyla olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.