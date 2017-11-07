Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Siz bu ligin en iyi takımısınız" diyen Özbek milli arada takıma alacakların sıfırlanacağını söylemişti. Gençlerbirliği karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle keyfi yerine gelen Galatasaray Başkanı futbolculara geçen hafta verdiği sözü tutmak için kolları sıvadı. Özbek'in milli arada teknik heyet ve futbolcuların hesabına 6 milyon Euro ödeme yapacağı öğrenildi. Başakşehir maçı öncesi Florya'daki huzurun bozulmasını istemeyen Özbek kurmaylarına "Hem saha içi hem saha dışında bu takımın şampiyonluk için nasıl kenetlendiğini herkes görüyor. Bu havanın bozulmaması için yönetim olarak elimizden geleni yapmalıyız" görüşünü paylaştı. Bu arada 25 Mart 2017'deki Olağan Mali Genel Kurul'da kabul edilen denk bütçeyi aştığını tespit eden Başkan Özbek ve kurmayları Aralık ayında Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 veya 9 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul'da sarı-kırmızılı yönetim üyelerden ek-revize bütçe talebinde bulunacak.