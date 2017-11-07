Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede yayın yapan BM'nin Okapi radyosundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda temmuz ayında başlayan kolera salgınının 26 bölgenin 21'inde görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle ölü sayısının 771'e yükseldiği ve 40 bine yakın şüpheli vakanın tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, vakaların tedavi görebilmesi için hastanelerde yeterli düzeyde hijyenik ortamın sağlanamadığını, bu nedenle salgının yayılmaya devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı kısa süre önce, toplam 38 bine yakın kolera hastasından yaklaşık 700'ünün öldüğünü açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, bölgedeki kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.