Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahya Erkılıçoğlu

Suriye Türkmen Meclisinin kurucusu ve eski başkanı Samir Hafez, İdlib’de Kurtuluş Hükûmeti’nin kurulduğunu açıkladı. Gazetemize konuşan Hafez, muhaliflerin Suriye müzakereleri için koalisyon kurduğunu hatırlatarak “Ancak söz konusu oluşum Suriye’nin içinde bulunmuyordu. Bunun ardından kurulan Suriye Geçici Hükûmeti ve Başbakanı Dr. Ahmet Tome de fazla bir varlık gösteremedi. Tome’nin yerine seçilen Cevad Ebu Hatab da önceki başbakanın yapmadığı işler yüzünden başarılı olamıyor. Bu gelişmeler üzerine Suriye’nin kurtarılmış bölgelerinden aralarında 35 aşiret liderinin de bulunduğu 425 delege, Cilvegöz ile Bab’ül Hava Sınır Kapısı’ndaki serbest bölgede bir araya geldi. Bu bölgeyi Suriye’nin içinden yönetmek, sivil çalışmaları yürütmek için kolları sıvadık. Geçici Hükümet Başbakanı Hatab’ı da davet ettik ancak davetimize icabet etmedi” dedi. İki gün süren toplantının ardından aralarında siyaset, sağlık, belediyenin de bulunduğu 17 heyetin kurulduğunu söyleyen Samir Hafez “Heyetler çalışmalara başladı ve ardından anayasa taslağı hazırlandı. Yapılan oylamanın ardından anayasa kabul edildi. Başında İdlib Üniversitesinin Rektörü Muhammed eş-Şeyh’in yer 11 bakandan oluşan teknokrat bir hükûmet kuruldu. Önümüzdeki günlerde seçim yapılacak ve parlamento üyeleri belirlenecek” dedi.

HTŞ UNSURLARI YOK

Hükûmetin kurulmasından ve bakanların belirlenmesinden önce Türkiye ile istişarelerde bulunduklarını belirten Samir Hafez “Hükûmette, Hayat Tahrir Şam (HTŞ) ve Ahrar’uş-Şam’dan isimler yer almıyor. Hükûmetin başında İdlib Üniversitesinin Rektörü Muhammed eş-Şeyh var. Beşar Esad’a karşı ayaklanan ilk subaylardan olan Riyad Asad da hükûmette yer alıyor. Riyad, başbakan yardımcısı ve emniyet güçlerinin başında” diye konuştu.

TSK’NIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK

Hükûmetin kurulmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerin İdlib’e girdiğini kaydeden Samir Hafez “Mehmetçik daha önce Cerablus ve El-Bab’a girdiği zaman bazı sıkıntılar yaşamıştı. Yeni hükûmet, Türk askerinin benzer sıkıntılarla karşılaşmaması için gerekli tedbirleri aldı. Türk askeri için uygun ortam hazırladık” diye konuştu.