Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Katalonya yerel yönetimi üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tehditler karşısında boyun eğmeyeceklerini belirten Puigdemont, değerlerinden ve bağımsız bir Katalonya'dan asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Puigdemont, "Tek yol demokrasi, İspanya'nın yolu ise şiddetten geçiyor. Biz demokrasi ve seçimler olan kendi yolumuzdan gideceğiz." ifadesini kullandı.

"Avrupa daha ne kadar görmezden geleceksin?"

Katalonya'nın ancak kendisini yöneterek ilerleyebileceğini kaydeden Puigdemont, Avrupalı yetkililere de "Avrupa, daha ne kadar durumu görmezden geleceksin? Bu darbeyi, hapislerde kötü muameleye maruz kalan meslektaşlarımızın, seçilmiş temsilcilerin durumunu daha ne kadar görmezden geleceksin?" diye sordu.

Puigdemont, Avrupa'da hiçbir bölgenin kendi insanları ve siyasi temsilcileri tarafından oylamaya sunulmamış bir özerklik statüsüyle yönetilmediğini belirtti.

"İspanya'da faşizm hala canlı"

Katalonya'nın yıllarca İspanyol baskısı ve diktatör rejimler tarafından yönetildiğini belirten Puigdemont, Katalonya temsilcilerinin bu rejimler altında baskıya maruz kaldığını, sürgüne yollandığını ve infaz edildiğini kaydetti.

Katalonya'nın 130'uncu başkanı olduğunu ifade eden Puigdemont, özerklik statüsünün geçmişten gelen bir anayasayla belirlendiğine dikkati çekti.

Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Puigdemont, "İspanya'da faşizm hala canlı. İspanya hükûmeti utanmak nedir bilmiyor. Faaliyetlerinde faşist unsurlara fütursuzca yer veriyor." yorumunu yaptı.