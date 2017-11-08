Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Yemen'e bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarının, kuzeybatıdaki Haccah vilayetine bağlı Hiran köyünü en az 16 kez bombardımana tuttuğu bildirildi.

Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların 10'u aynı aileden.

SABAHA KADAR SÜRDÜ

Hiran köyünde yaşayan Husi destekçisi Huseyin el Bukati, saldırıların gece yarısından sonra başladığını ve Şeyh Hamdi'nin evinin bombalandığını söyledi. Saldırılar sabah 05.00'a kadar devam etti.

Saldırıyla ilgili paylaşılan fotoğraflarda, bombalanmış araçlar ve yaşamını yitirmiş çocuklar yer alıyor.

YEMEN'DEN FÜZE FIRLATILMIŞTI

Yemen'den hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze fırlatılmıştı. Suudi Arabistan, füzenin İran menşeli olduğunu savunuyor.

OPERASYON YAPILMIŞTI

Hemen ardından 11 prens ve birçok bakanın gözaltına alındığı operasyon gerçekleşmiş, Prens Mansur bin Mukrin'i taşıyan helikopter Yemen sınırı yakınlarında düşmüştü.

Prens Mukrin'in helikopterle kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

YARDIM KURULUŞLARI AYAKTA

Saldırı sonrası bir başka gelişme, Yemen'e giden tüm güzergahların kapatılması oldu. Uluslararası yardım kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan derhal girişlerin açılmasını istedi.

BM ve Kızılhaç, durumun yaşam kurtaran yardımlara bağımlı milyonlarca kişiyi tehdit ettiğini açıkladı. Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor.