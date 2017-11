Türkiye Gazetesi

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinden bir yıl sonra yapılan iki eyaletteki valilik ve New York belediye başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Demokrat Parti’nin adayları kazandı.



ABD’de muhalefetteki Demokrat Parti, Virginia ve New Jersey eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile New York’taki belediye başkanlığı seçimlerinin galibi oldu. Virginia eyaletindeki valilik seçimlerinde Demokrat aday Ralph Northam, yüzde 53,15 ile Cumhuriyetçi rakibi Ed Gillespie’nin önüne geçti.

Seçimler öncesinde yapılan tahminlerde iki adayın başa baş yarışacağı düşünülürken seçimleri Northam’ın açık ara farkla kazanması sürpriz oldu.



Seçimlerden evvel Gillespie’yi destekleyen Trump, sonuçların ardından Twitter mesajında “Ed Gillespie çok çalıştı ancak beni temsil etmedi veya görüşlerimi anlatmadı” ifadesini kullandı.



DEMOKRATLAR SONUÇLARI TRUMP’A KARŞI KULLANACAK



Virginia eyaletindeki seçimler, 2018’de yapılacak Kongre seçimlerine yönelik ipuçları taşıyor. Demokratlar bu eyaletlerdeki sonuçları Trump’a karşı bir ‘ulusal dalga’ oluşturmak için kullanmak istiyor.



New Jersey’deki valilik seçimlerinde Demokratların adayı ABD’nin eski Almanya Büyükelçisi Phil Murphy, oyların yüzde 56’sını aldı. Murphy’ye karşı yarışan Vali Yardımcısı Kim Guadagno’nun seçim kampanyasının, eyaletin sevilmeyen valisi Chris Christie’nin olumsuz etkisinde kaldığı, bu nedenle de Guadagno’nun ‘yarışı baştan kaybettiği’ yorumları yapıldı.



İki eyaletteki valilik seçimlerinin yanı sıra Trump’ın memleketi olan New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini yine Demokratların adayı Bill de Blasio kazandı. Oyların yüzde 64’ünü alan Blasio dört yıl daha New York Belediye Başkanı olarak görev yapacak.