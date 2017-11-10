Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, İngiltere'deki düşünce kuruluşlarından Chatham House'da yaptığı konuşmada, Venezuela'daki siyasi durumun ülkesine etkisini ve kötüye gitme ihtimalini kastederek, "Venezuela en kötü kabusum." ifadesini kullandı.

Barış anlaşması ve ülkesindeki çatışmaların sonlandırılması için gösterdiği çabalardan dolayı Chatham House 2017 Ödülü'nü alan Santos, törenin ardından barış süreci ve bölge ile alakalı konularda konuştu.

Santos moderatörün, "Venezuela eski Venezuela değil. Bölgedeki bu durumun Kolombiya'ya olumsuz etkisinin olabileceği sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Zaten etkiliyor. Venezuela'dan insanlar daha iyi bir hayat bulmak için her gün ülkemize geliyorlar. Bu da sağlık ve eğitim sistemimize dramatik bir yük bindiriyor. Cömert olmak istiyoruz, sınırları kapatmak istemiyoruz." yanıtını verdi.

"Venezuela en kötü kabusum"

Durumun kötüye gittiğini ancak buna uyum sağlamak zorunda olduklarını vurgulayan Santos, "Dolayısıyla bana 'En kötü kabusunuz nedir?' diye sorsanız, size 'Venezuela en kötü kabusum' yanıtını verirdim." diye konuştu.

Venezuela'da bir sosyal patlama yaşanması durumunda, ülkesine şu ana kadar geçen 500 bin Venezuelalıdan çok daha fazlasının geleceğini dile getiren Santos, böylesi bir sonucun barış süreci ve Kolombiya'nın geneli için çok korkunç bir sorun olacağını ifade etti.

Bu yüzden Venezuela’daki duruma "barışçıl ve demokratik" bir çözüm bulma konusunda çok ilgili olduklarını açıklayan Santos, "Ama maalesef başaramadık." dedi.

Devlet Başkanı Santos, Venezuela'daki durumun sadece ekonomik olarak değil siyaset dahil her bakımdan kötüye gittiğini söyledi.

İspanyolca "Ne 100 yıl sürecek hastalık ne de buna dayanacak vücut vardır." sözünü hatırlatan Santos, "Yani orada bir değişim olmak zorunda. Umarım mümkün olan en kısa sürede gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.