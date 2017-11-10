Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'da ikamet eden veya turistik amaçla burada bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarından yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle acilen ülkeyi terk etmeleri" istendi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan veya başka ülkelerden Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına da seyahatlerini iptal etmeleri tavsiye edildi.

Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı

Kuveyt resmî haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'ın içinde bulunduğu şartlar ve söz konusu durumlardan olumsuz yönde etkilenme beklentisiyle Lübnan'da ikamet eden Kuveyt vatandaşlarımızın emniyet ve selameti için derhal ülkeyi terk etmesini talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına da seyahat etmemeleri tavsiye edilirken, Lübnan'daki Kuveyt vatandaşlarının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaları durumunda Kuveyt elçiliğinin acil durum telefonuna ulaşmaları çağrısı yapıldı.

BAE'den seyahat çağrısı

Öte yandan BAE'nin vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

BAE resmî haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşlarının ülkelerinden veya herhangi bir noktadan Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz." denildi.

Geçen pazar Bahreyn, bugün de Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafından Lübnan'da ikamet eden vatandaşlarından acilen ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı.