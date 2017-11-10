Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hariri'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da bulunan Hariri'nin Fransa'nın Riyad Büyükelçisi Gouyette ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Riyad'da 4 Kasım Cumartesi günü istifasını açıklayan Hariri'nin, o günden bu yana yoğun görüşme trafiği içine girdiği dikkati çekiyor.

Hariri, son üç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Körfez ülkelerine ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Michele Cervone D'urso, ABD'nin Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Christopher Henzel ve İngiltere'nin Riyad Büyükelçisi Simon Collins ile bir araya geldi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, Lübnan ile Suudi Arabistan arasında bir siyasi krizin yaşandığı ve Fransa'nın bu iki ülke arasında arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor.

Lübnan'daki siyasilerin yoğun mesaisi

Lübnanlı siyasiler de son bir kaç gündür Hariri istifası nedeniyle, görüşmeler ve basın açıklamaları ile yoğun bir siyasi gündem içerisinde bulunuyor.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher bugün önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha sonra da eski başbakanlardan Temmam Selam ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ile bazı Arap ve Avrupa ülkelerinin Lübnan'daki büyükelçileri ile bir araya geleceği belirtiliyor. Tüm bu görüşmelerin ardından Avn'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.