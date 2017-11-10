Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golf merakı ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe golf oynadı. Trump'ın oldukça keyifli olduğu anlar Abe için adeta zehir oldu.

GOLF ÇUKURUNA YUVARLANDI



Tokyo TV tarafından yayınlanan bir görüntüde, Başbakan Şinzo Abe'nin ABD Başkanı Donald Trump'la golf oynarken çukura düştüğü görüntülendi. Çukurun içine bir anlık dikkatsizlikle yuvarlandıktan sonra kendini toparlayan Japon lider, çukurdan çıkmayı başardı.

Japon golfçü Hideki Matsuyama’nın da oyuna katıldığı belirtildi.

TRUMP FARKETMEDİ



Havadan çekilmiş görüntülere göre Japon Başbakan Abe, vuruşunu yaptığı çukurdan çıktığı sırada dengesini sağlayamayarak yeniden çukura yuvarlanıyor.

Tokyo TV’ye göre Trump, Abe’nin düşüşünü fark etmedi.

Abe’nin düşüşü Japonya’da sosyal medyada da en çok paylaşılan ve hakkında yorum yapılan konulardan biri oldu.