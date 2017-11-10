Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşının Lübnan'da kaçırıldığını bildirdi. Bakan El-Mashnouq yaptığı açıklamada kaçırılan vatandaşın bulunması için ilgili güvenlik birimlerinin çalışma başlattıklarını belirtti. Bakan El-Mashnouq, "Yerleşik Suudi vatandaşlarının ve ziyaretçilerin yanı sıra tüm Arap ve yabancı turistlerin güvenliği, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Lübnan yetkililerinin önceliğidir" dedi.