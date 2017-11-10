Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşının Lübnan'da kaçırıldığını bildirdi. Bakan El-Mashnouq yaptığı açıklamada kaçırılan vatandaşın bulunması için ilgili güvenlik birimlerinin çalışma başlattıklarını belirtti. Bakan El-Mashnouq, "Yerleşik Suudi vatandaşlarının ve ziyaretçilerin yanı sıra tüm Arap ve yabancı turistlerin güvenliği, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Lübnan yetkililerinin önceliğidir" dedi.
Suudi vatandaş Lübnan'da kaçırıldı
10.11.2017 - 22:49 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşın kaçırıldığını bildirdi.
Etiketler : Lübnan İçişleri Bakanı,Nihad El-Mashnouq,Ali el-Bishrawi,Suudi vatandaş,
518609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/518609.aspx
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