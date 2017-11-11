Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin Suriye üzerine ortak bir açıklama yapmayı onayladığını belirtti. Açıklamanın, iki başkanın buluşması için özel olarak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, iki liderin terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi ve tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için anlaşmaya vardıkları belirtildi. İki lider, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık üzerine anlaşmaya vardı. Suriye'de askeri çözümün olmadığına vurgu yapılan anlaşmada, tüm taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan barış görüşmelerine davet edildi.