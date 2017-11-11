Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, 11-14 Kasım günlerinde Batı Pasifik'te 3 uçak gemisinin de katılacağı tatbikat yapacak. ABD’nin 11 Aegis füze sistemine sahip savaş gemisi de savaş oyununa destek veriyor. Güney Kore tatbikata üçü destroyer yedi savaş gemisiyle katılıyor.

Savaş oyunlarının hedefinde nükleer silah ve füze denemeleriyle bölge ülkeleri ve ABD’ye meydan okuyan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un var.

ABD 7. Filosundan yapılan açıklamada, USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemilerinin uluslararası sularda koordineli tatbikat düzenleyeceği belirtildi. 2007 yılından bu yana ilk kez üç uçak gemisi birden tatbikat yapma fırsatı buluyor.

Tatbikatın, ABD donanmasının birden fazla operasyonda uçak gemisi görev grupları koordine edilmiş bir harp gücü olarak çalıştırma ve yönetme yeteneklerini göstermek için yapılacağı kaydedildi.

Tatbikat sırasında hava savunma, deniz gözetimi, denizde ikmal, savunmacı hava savaşı eğitimi, yakın temasta koordineli manevralar alanlarında eğitim yapılacak.

Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda ABD’ye ulaşma kabiliyeti olduğu sanılan kıtalararası balistik füze denemesi ve yeraltında nükleer silah testi yapmıştı. Tüm bu denemeler Pasifik’te olası bir savaş riskini arttırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang yönetimini ‘Gücümüzü hafife almayın. Bizi sınamayın’ diye uyarmıştı.