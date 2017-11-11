Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum Politis ve diğer gazeteler Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’taki seçimler öncesinde bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine geniş yer ayırdı. Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın bölgesel tehlikeler ve özellikle Lübnan’dan gelen tehlike sinyallerine göğüs germeye hazır olduğunu, ülke olarak bölgesel gelişmelerde rol üstlenecek konuma geldiklerini iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın “Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme ve İslam Devleti’ne karşı yürütülen operasyonda ise Kuzey Irak’taki Kürt ordusuna silah gönderdiğini” açıklayan Kasulidis, Kıbrıs’a yakın konumda bulunması sebebiyle Lübnan’ın desteklenmesi ve istikrarsızlığın bölgeye ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, Rumların Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK'ya da silah gönderip göndermediği sorusunu gündeme getirdi.



KIBRIS’TA SUUDİ UÇAKLARI İDDİASI

Kasulidis, Irak’ta yayın yapan bir internet sitesinin, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’ta bulunduğu ve Hizbullah’ın mevzilerini vurmaya hazırlandıkları yönünde bir iddianın ortaya atıldığını, ancak bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da kaydetti.