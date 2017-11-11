Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin ardından konuşan Putin, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiğini anlatarak, “Sayın Şi Cinping, bana Çin Komünist Partisi’nin son kurultayı ve Çin’in kısa vadedeki planları hakkında bilgi verdi. Bu bizim için çok önemli, çünkü Çin en büyük ticari ortağımız. Önümüzdeki yıllarda dünyada ilk sırayı alacak bu büyük ekonominin nasıl ve nereye ilerlediğini anlamak bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

"ÇİN İLE ÖZELLİKLE NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA ÇOK SAYIDA PLANIMIZ VAR"

İki ülke arasındaki ticarette, mevcut hızın korunması durumunda, 100 milyar dolar olarak belirlenen seviyeye ilerleyen yıllarda ulaşılacaklarından emin olduğunu belirten Putin, “İlişkilerimizin hacmi çok büyük. Çin en büyük ticari partnerimiz. Düşüşten sonra bile ticaret 60 milyar dolardan fazla” dedi.

Çin lideri Şi Cinping ile düzenli görüştüğünü hatırlatan Rusya Devlet Başkanı, “Enerji, özellikle de nükleer enerji konusunda çok sayıda planımız var. Ülkelerimiz ayrıca uzay keşifleri, özellikle uzak uzayla ilgili çalışmalarda, havacılık ve helikopter yapımı alanlarında büyük işbirliği potansiyeline sahip” diye ekledi.