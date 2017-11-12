Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri operasyonların sadece gruplar arasındaki ayrılığı artıracağı, düşmanlık ve fitneyi pekiştireceği belirtilerek, sükunet çağrısında bulunuldu.

Bingazi'ye yönelik son iki gündür karadan ve havadan yapılan, özel ve kamu binalarını hedef alan, can ve mal kaybına neden olan saldırıların kınandığı açıklamada, "Bingazi'deki askeri operasyonlar ivedilikle durdurulmalı." ifadesi kullanıldı.

Mutabakat hükûmetine bağlı Bingazi'deki emniyet müdürlüklerinin önemi vurgulanarak, bu kurumlara yönelik herhangi bir saldırının devlet kurumlarına yapılmış sayılacağı bildirildi.

Libya'da yayın yapan "Libya el-Ahrar" televizyon kanalında yer alan haberde, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'e bağlı silahlı grupların, Bingazi'de UMH'ye ait Terörle Mücadele Görev Gücü merkezine baskın düzenlediği aktarılmış, Hafter yanlısı "Libya el-Hades" televizyon kanalı da söz konusu grupların merkezi ele geçirdiğini açıklamıştı.

UMH İçişleri Bakan Vekili Ferec Kaim ise dün yaptığı açıklamada, Bingazi'deki terörle mücadele merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini ve olayda 3 polisin hayatını kaybettiğini belirtmişti.