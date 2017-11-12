Emniyete bağlı Teknik Çalışma Birimi'nden Yüzbaşı Saidullah el-Ceburi,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısındaki El-Gazlani bölgesinde  meydana gelen patlamada 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bombanın, terör örgütü DEAŞ'a ait mühimmat kalıntıları kullanılarak  yapılmış bir patlayıcı olduğunu ifade eden Ceburi, olay mahalline gelen güvenlik  güçlerinin sağlık ekipleriyle koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Ceburi, Musul'un batı bölgelerinde, mayın, patlayıcı varil, patlamamış  roket ve bomba yüklü araç gibi bazı askeri teçhizat kalıntılarının bulunduğunu  söyledi.Bölgenin kalıntılardan temizlenmesi konusunda teknik birimin yeterli  olmadığını ifade eden Ceburi, bölgenin arındırılması ve sivillerin olası  tehlikelerden korunması için bu konuda acilen uluslararası ekiplerin desteğine  ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Ninova Operasyonları Komutanlığından Albay Ahmed el-Ceburi ise  Musul'un güneyindeki el-Kayyara'da patlayıcının infilak etmesi sonucu Sünni  aşiretlerden oluşan Haşd el-Aşairi'den 1 kişinin öldüğü, 3'ünün yaralandığını kaydetti.Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon  neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.