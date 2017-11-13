Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık bakanlığına eski ilaç şirketi yöneticisi Alex Azar'ı aday gösterdi.Trump, yönetiminde ilk Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasıyla boşalan göreve Azar'ı seçtiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.ABD Başkanı, "Alex Azar'ı yeni sağlık bakanı olarak seçtiğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisi daha iyi bir sağlık sigortası sistemi ve düşük ilaç fiyatları bakımından bir yıldız olacak." ifadelerini kullandı.Uzun süre ilaç sektörünün lider şirketlerinden Lilly USA'in başkanlığını yürüten Azar, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.Azar'ın sağlık bakanı olması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.