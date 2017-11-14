Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi verile göre, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar en az 450 kişi yaşamını yitirirken, 7,000 kişi de yaralandı. Depremin bazı köylerde kerpiçten evleri yerle bir ettiğini aktaran yetkililer aynı zamanda deprem nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının kurtarma çalışmalarını aksattığını aktardı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



En çok can kaybının Kirmanşah iline bağlı Serpol Zehap, Kasr-i Şirin ve Selas Babacani ilçelerinde yaşandığı belirtildi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve yedi ülkede hissedilen 7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor. Deprem Irak’ta olsa da en çok can kaybı İran’da yaşandı. İran’da 407 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 700 kişi de yaralandı; Irak’ta ise 7 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. Bölgeye, IKBY ile özerklik referandumu sonrası arası açık olmasına rağmen ilk ulaşan yine Türkler oldu. Deprem Türkiye, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’da da hissedildi. Yaklaşık 40 saniye süren sallantı sonrası Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Van’da oturan vatandaşlar korku içinde kendini sokağa attı. Sarsıntının ardından Irak’taki camilerde sala okundu. Depremin merkez üssüne en yakın Halepçe’de olağanüstü hâl ilan edildi. Bölgede yüzlerce bina yerle bir oldu. Elektrik ve internet bağlantısı kesildi. Süleymaniye’de bulunan Derbendihan Barajı’nda oluşan büyük hasar sebebiyle yakın yerleşim alanları boşaltıldı. İran’da depremin en çok zarar verdiği Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi. İranlı yetkililer, eyalette 70 bin kişinin kalacak yere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

İLK HAREKETE GEÇEN TÜRKİYE OLDU

Depremden dakikalar sonra harekete geçen Türkiye, başta Türk Kızılayı ve AFAD olmak üzere tüm birimleri seferber etti. Bölgeye ilk ulaşan Erbil'deki Türk Kızılayı ekipleri oldu. Yıkımın büyük olduğu Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaşan öncü ekipler, evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

İRAN'A DA YARDIM ULAŞACAK

AFAD ekibi, Irak yetkililerle harekat planı yaparken, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet de Habur Sınır Kapısından Irak'a geçti. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "33 TIR insani yardımla Irak'a geçtik. Süleymaniye tarafı depremden daha fazla etkilendi. AFAD ve Türk Kızılayı 5 bin çadır, 10 bin battaniye ve 10 bin yatak, 1 mobil mutfak götürdük. İran ile temas halindeyiz. Talep olması halinde de İran'a da yardım ulaştıracağız" dedi.



HASTANELER YARALILAR İÇİN HAZIRLANDI

Yardımlar sadece Türk Kızılayı ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki ağır yıkım karşısında çok sayıda STK da yardım kampanyası başlattı. AFAD ve İHH da acil müdahale ekipleriyle yardım seferberliğine dahil oldu. Sağlık Bakanlığı Kuzey Irak'ta gerçekleşen deprem sonrası Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde 5 adet iklim sahra hastanesini hazır tutarken Adana ve Mersin şehir hastanelerin de de hasta sevki için hazırlık yapıldı.