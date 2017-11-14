Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanarak ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'deki hava, deniz ve kara olmak üzere tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını içeren kararının ülkeye insani yardımların girişini engellediğini anımsatan McGoldrick, "Uluslararası kuruluşların Yemen'de çalışan 300 personeli de ekonomik ablukadan dolayı mahsur kaldı." dedi.

McGoldrick, Aden Limanı'nın açılmasının yeterli olmadığını, Hudeyde Limanı ve havaalanlarının da acilen açılması gerektiğini vurguladı.

Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerinin yüzde 75'inin Hudeyde Limanı'nından giriş yaptığını ifade eden McGoldrick, özellikle bu limanın açılmasının en önemli öncelikleri olduğunu dile getirdi.

McGoldrick, Yemen'de dünyanın en büyük insani felaketlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak ülkede nüfusun tamamına sadece 120 gün yetecek kadar pirinç kaldığını söyledi.

Yemen'deki akaryakıtın da tükenmek üzere olduğunu aktaran McGoldrick, sağlık alanında birçok sektörün ve ana su pompalarının akaryakıt olmadan çalışamadığına dikkati çekti.

McGoldrick, binlerce kişinin koleradan hayatının kaybettiğini hatırlatarak su istasyonlarının çalışmaması durumunda kolera salgınının daha ölümcül bir hal alacağı uyarısında bulundu.

Difteri 11 can aldı

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Yemen'de kasım ayının ilk haftası itibariyle 10 valilik sınırları içinde 118 difteri vakası tespit edildiğini, 8 valilikte de 11 kişinin difteri nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lindmeier, difteri ve kolera ile mücadelede aşı kampanyalarının hayati öneme sahip olduğunu ve ülkeye sağlık malzemelerinin ulaştırılması için sınırların açılması gerektiğini kaydetti.

Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suudi Arabistan'ın tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı ablukanın devam etmesi durumunda dünyanın en büyük kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.