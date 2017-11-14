Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Federal Parlamentosundaki bütçe görüşmeleri esnasında açıklama yapan Francken, "Olaylara karışan yasa dışı sığınmacıların hızlı bir şekilde tespit ve sınır dışı edilmesi için 'hızlı polis timi' kurulması gerekiyor. Bu tim Belçika Yabancılar Ofisi'yle hareket ederek, olaylar vuku bulduğunda müdahale edecek." dedi.

Bakan Francken, Belçika'daki Fas kökenli vatandaşların milli takımlarının Rusya'da 2018'de gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından Brüksel'de düzenledikleri olaylı gösterilerin de böyle bir özel ekibin gerekliliğini kanıtladığını savundu.

Francken'e tepki gösteren Belçika Federal Parlamentosu Milletvekili ve Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır ise "Francken popülist davranıyor. Yetkililer konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptı. Belirli bir toplumu hedef göstererek, bu kişileri damgalamaya çalışıyorsunuz. Siz kendi konularınıza odaklanın." diye konuştu.

Theo Francken'ın da partisi Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Milletvekili Sarah Smeyers de teklifi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, bunun şiddet içerikli olay ve saldırılarla mücadeleyi kolaylaştıracağını öne sürdü.